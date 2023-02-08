ODTÜ'de depremin gölgesinde ders kaydı: 'Bilinç kaybınız yoksa, iki eliniz kırık değilse...'

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 12 ilde üniversiteler eğitime ara verirken ODTÜ'de Biyoloji Bölümü'nün öğrencilerine gönderdiği e-posta tepki çekti.

Bölüm başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Gözen tarafından lisans öğrencilerine gönderilen e-postada verilen süre içerisinde ders kaydı yaptırılamamasının tek gerekçesi "hastanede bilinçsiz durumda olmak" olarak gösterildi.

Öğrencilerden bilinç kaybı raporu yoksa ya da iki eli de kırık değilse şahsen ya da bir başkasının yardımıyla kayıt işlemlerini tamamlamaları istendi.

Prof. Gül Gözen'in öğrencilere gönderdiği e-posta

'En hafif tabirle utanç verici'

Skandal ifadelere ilk tepki ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu'ndan geldi. Topluluk, deprem bölgesindeki birçok kişiye ulaşılamadığını hatırlatan açıklamasında "Arkadaşlarımızın can güvenliklerinden endişe ettiğimiz bugünlerde öğrencilere gönderilen bu e-posta, en hafif tabirle ‘düşüncesiz’, ahlâksız ve utanç vericidir" ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Ayşe Gül Gözen özür dilemeye çağrıldı.