YÖK 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı, yurt ve kampüs imkanları ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere bazı illerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim döneminin ertelendiğini açıkladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada; Antalya, Bingöl, Dersim, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas'taki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim döneminin, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir."