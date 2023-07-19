ODTÜ yönetiminin mezuniyet töreninde protesto korkusu: Çareyi yasakta buldu

ODTÜ'de gelecek hafta yapılacak mezuniyet töreni öncesinde yönetim bayrak, flama ve pankart yasağı getirdi. Olası protestoları önlemek amacıyla ODTÜ yönetimi ayrıca mezun olacak öğrencilerin törene davetiye ile alınacağını, diploma dağıtımı öncesinde mezun öğrenciler dışında hiçbir kişinin tören alanına alınmayacağını duyurdu.

ODTÜ yönetiminden yapılan açıklamada "Diploma Törenimizde Türk Bayrağı, ODTÜ Flaması ve Yabancı Öğrencilerimizin Ülkelerinin Bayrakları dışında hiçbir bayrak taşınmayacak, bu kurala uymayan bayrak, flama vb. stadyuma kesinlikle alınmayacaktır" denildi.

Pankartlara bölüm başkanlığı denetimi

Açıklamada pankart yasağına ilişkin de "2022-2023 Akademik Yılı Lisans Mezunları Diploma Töreninde taşınacak olan pankartların 100. Yıl Cumhuriyet temasıyla ilgili olması önceliklidir. İçerik olarak suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret ve aşağılama içermeyen pankartların taşınması da mümkün olacaktır. Taşınması planlanan pankartların ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından görülmüş ve yukarıda belirtilen özelliklere uygun olması şartı aranacak; tören alanına giriş öncesi pankartlarla ilgili son kontroller yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ODTÜ'nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Üniversitemiz 2022-2023 Akademik Yılı Lisans Mezunları Diploma Töreni 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 18.30'da ODTÜ Stadyumu'nda 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü teması ile gerçekleştirilecektir.

2022-2023 Akademik Yılı Lisans Mezunları Diploma Törenimize mezun olarak katılacak her bir öğrencimiz adına bir davetiye verilecek olup, öğrencilerimiz stadyuma bu davetiye ile alınacaklardır. Davetiyeler, tören öncesinde, 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Bölümlerde, Bölüm Başkanlıklarının sorumluluğunda mezun öğrencilerimize verilecektir. Tören alanına, diploma dağıtımı öncesinde mezun öğrenciler dışında hiçbir kişi alınmayacaktır.

100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü ile başlayacak olan 2022-2023 Akademik Yılı Lisans Mezunları Diploma Törenimizde Türk Bayrağı, ODTÜ Flaması ve Yabancı Öğrencilerimizin Ülkelerinin Bayrakları dışında hiçbir bayrak taşınmayacak, bu kurala uymayan bayrak, flama vb. stadyuma kesinlikle alınmayacaktır.

2022-2023 Akademik Yılı Lisans Mezunları Diploma Töreninde taşınacak olan pankartların 100. Yıl Cumhuriyet temasıyla ilgili olması önceliklidir. İçerik olarak suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret ve aşağılama içermeyen pankartların taşınması da mümkün olacaktır. Taşınması planlanan pankartların ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından görülmüş ve yukarıda belirtilen özelliklere uygun olması şartı aranacak; tören alanına giriş öncesi pankartlarla ilgili son kontroller yapılacaktır. Tören ve yürüyüş sonrasında adli ve/veya idari işlemlere muhatap olmamak için belirtilen kurallara ve çerçeveye uyulması gerekmektedir.

Tören yürüyüşünün belirlenen süre içinde tamamlanması ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapılacak olan 2022-2023 Akademik Yılı Lisans Mezunları Diploma Törenimizin taşıdığı anlama uygun olarak gerçekleştirilebilmesi adına göstereceğiniz iş birliği ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

2023 yılı mezunlarımızı ve ailelerini içtenlikle tebrik eder, Cumhuriyetimize ve Üniversitemize başarı ile geçecek nice yüzyıllar dileriz.

Tören Programı:

17.30 – 18.30 Davetlilerin stadyumdaki oturma yerlerine alınması.

18.30 – 20.00 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü (Öğretim Üyeleri ve 2023 Mezunları)

20.00 – 20.15 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

20.15 – Etkinlikler ve diplomaların dağıtımı"