ODTÜ provokasyonu sonrası İlkay Akkaya'dan suç duyurusu

Zafer Partisi destekli bir grubun ODTÜ'de yaratmaya çalıştığı provokasyonun ardından sanatçı İlkay Akkaya'dan suç duyurusu hamlesi geldi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.05.2026 , 17:04

ODTÜ'de Zafer Partisi bağlantılı bir grubun yarattığı provokasyonun arka planını soL'da aktarmıştık.

Sanatçı İlkay Akkaya, ODTÜ Bahar Şenliği'ndeki konseri sırasında yaşanan provokasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

T24’te yer alan habere göre, Akkaya'nın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından savcılığa sunulan dilekçede, "bayrağın ideolojik bir saldırının kalkanı yapıldığı ve sanatçıya yönelik organize bir nefret kampanyası yürütüldüğü" vurgulandı. 

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Asıl amaçları; bayrak hamaseti ile toplumun kültürel ve tarihsel duygularını kullanarak kavga yaratmak, korku iklimi yaratmak ve bu saikle üniversitenin temsil ettiği değerleri kendi siyasi gösterilerinin sahnesine çevirmektir."

Suç duyurusunda, konser alanında yaşananların ardından sosyal medya ve bazı haber siteleri üzerinden gerçeğin kasıtlı olarak çarpıtıldığı belirtildi.

Olayın, "Türk bayrağı açan gençler saldırıya uğradı" şeklinde kurgulanarak servis edilmesinin, halkı yanıltma ve toplumsal hassasiyetleri provoke etme amacı taşıyan sistematik bir manipülasyon olduğu ifade edildi.

