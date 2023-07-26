ODTÜ mezuniyet töreninde pankart korkusu çözüm olmadı

ODTÜ'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mezuniyet Yürüyüşü öncesi bugün sabahın erken saatlerinde okulun giriş kapılarında çevik kuvvet ekipleri beklemeye başlamış ve okula giren araçların bagajları aranmıştı.

Rektörlüğün bu adımına karşın Mezuniyet Yürüyüşü pankartlarla gerçekleşti.

Rektörlüğün engelleme girişimleri

Mezuniyet Yürüyüşünün tarihi bu yıl rektörlük tarafından temmuz ayı başında değiştirilmişti. Rektörlük, yapılacak mezuniyet töreni öncesinde, bayrak, flama ve pankart yasağı getirmişti. ODTÜ yönetimi, ayrıca olası protestoları önlemek amacıyla mezun olacak öğrencilerin törene davetiye ile alınacağını, diploma dağıtımı öncesinde mezun öğrenciler dışında hiçbir kişinin tören alanına alınmayacağını, bu kurallara uyulmaması durumunda, öğrencilere adli ve idari işlemlerin uygulanacağını duyurmuştu.

Öğrencilerin, davetiye ile girmeyi kabul etmemesi ve mezuniyet günü hep birlikte girileceğini duyurması sonrasında, 25 Temmuz tarihinde Rektörlüğün yaptığı açıklama ile daha önce konulan davetiye ile giriş şartının ortadan kaldırıldığı duyurulmuştu.

TKG: Devrim'de mezuniyetten elinizi çekin!

Türkiye Komünist Gençliği, rektörün bu hamlelerinin ardından dün bir açıklama yayınladı.

"Devrim'de mezuniyetten elinizi çekin!" başlıklı açıklamada, AKP iktidarının mezuniyetin sermayeye ve iktidara karşı duruşunu sindirmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"ODTÜ'nün mezuniyet geleneği; yıllardır gericiliğe, sermayeye ve iktidara karşı önemli bir duruşu temsil ediyor, bütün memleket için aydınlık bir gelecek umudunu tazeliyor. AKP iktidarı ise bu sebeple, yıllardır mezuniyetin yarattığı etkiyi sindirmek için çabalıyor. Rektörlük tören için mezunlara davetiye, pankartlara izin alma şartı getiriyor. Üstelik, "adli ve idari işlemler"den söz ederek aba altından sopa göstermeye kalkıyor. Açık ki bu yasaklarla mezuniyetin içini boşaltmaya, bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. AKP iktidarı, yarattığı krizleri örtmek için "milli birlik ve beraberlik" masalına devam ediyor. Rektörlük, düzenlemek istediği mezuniyet yürüyüşünü Cumhuriyet'in 100. yılına atfediyor. İktidara geldiği ilk günden beri Cumhuriyet'in bütün ilerici birikiminin üstünde tepinenler bilsin ki Cumhuriyet sizin karanlığınızla değil, bu ülkenin asıl sahipleri olan biz emekçilerin, kadınların, öğrencilerin ellerinde yükselen mücadeleyle anılacak. ODTÜ'nün mücadeleyle, Devrim'le anılması gibi.

BU OKUL, BU MEMLEKET BİZİM!

Mezuniyetimizi sizin ellerinize teslim etmeyeceğiz: ODTÜ'nün mücadele geleneğine yaraşır biçimde, memleketimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve onu aydınlığa çıkarma irademizle mezun olacağız."