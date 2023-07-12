ODTÜ emekçisi servis hakkından vazgeçmeyecek!

12 Haziran tarihinde genel duyuruyla emekçilere 3 Temmuz’dan 1 Eylül'e kadar semt servislerinin kaldırılacağı ODTÜ'nün yalnızca merkezi noktalara ulaşım sağlamak üzere planlama yaptığı açıklandı.

2022 yılı sonunda servis sayılarının azaltılması girişimiyle karşılaşıldığında sendikalarıyla yan yana gelen ODTÜ emekçileri kampüste sabah akşam eylemlerini sürdürmüş ve servis hakkını vermemişti.

Yine tüm sendikalarıyla mücadeleyi yeniden ören emekçiler “Servislerin kaldırılması kırmızı çizgimizdir” diyerek 3 Temmuz’da Rektörlük önüne direniş çadırını kurdu. soL Portal olarak görüştüğümüz bir ODTÜ emekçisi şunları belirtti:

“Servis haklarımızı geri alıncaya kadar buradayız, nöbetteyiz.

Mavi otobüslerimiz personel taşımacılığının kamu eliyle yapılmasının sembolüdür.

Odtü, merkezi yerleşim yerinin uzağında bir kampüs üniversitesidir.

Engelli, kadın, kronik rahatsızlığı bulunan, bel ve boyun fıtığı olan, yaşlı personellerimiz vardır.

Her gün en az 2, 3 vasıta ile işyerine gelmesi hem zaman, hem de ekonomik açıdan personeli zorlayan bir durumdur.

Çalışanlarımız çocuklarını ODTÜ çevresindeki okullara vermektedir. Anneler babalar çocuklarını bu servisler ile getirmekte, okullarına buradan yollamakta, kreşlerine bırakmaktadır.

Servislerin kalkması ile tüm çalışanları çetrefilli bir hayata sürüklemektedir.

Bütçe planlaması bilinçli bir tercihtir.

Kamu çalışanlarının en temel hakkı olan ulaşım hakkının elinden alınmasını kabul etmiyoruz.

Bugün 7 sendikaya ulaştığımız sendikalar birliğimizin çatısı altında kaldığımız yerden çadır eylemi ile yarın daha da ses getirecek eylem planlarımız ile sesimizi yükselteceğimizi bildiriyoruz.”