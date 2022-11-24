ODTÜ emekçilerinin servis eylemi sürüyor: Çadır kurulacak

ODTÜ emekçilerinin personel servislerinin azaltılması sonrası başlayan mücadele sürüyor.

Personel servislerinin azaltılması konusunda Sendikalar Birliği Rektörlükle dün akşam ikinci kez toplanılırken görüşme öncesinde emekçiler trafiği kapatıp servisleri geciktirdi.

Akşam 18.00'de servislerin kaldırılmasının ardından yapılan görüşmede Rektörlük 9 Aralık tarihine kadar sorunu büyük oranda çözeceği sözünü verdi ancak çözüm konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Sendikalar Birliği bu sabah 8.30'da Rektörlük önünde basın açıklaması yaparak görüşme hakkında bilgi verdi. Açıklamanın ardından söz alan emekçiler 8 Aralık'ta yapılacak ihalenin sonrasına ertelenmesinin Rektörlüğün konuyu oldu bittiye getireceğine işaret etti.

Eylemlere devam etme, iş bırakma, iş yavaşlatma önerileri görüşmenin belirsiz sonuçlanmasının emekçiler arasında güvensizlik yarattığını gösterir durumda.

Açıklama 28 Kasım'da Rektörlük önünde çadır kurmak üzere çağrı yapılarak sonlandı.