ODTÜ emekçilerinin servis eylemi sürüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün personel servislerini azaltarak sadece sabah işletmeye karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Rektörlüğün önceki gün ilana çıktığı ihale şartnamesine göre daha önce 51 olan servis sayısının 26'ya indirileceği, servislerin 5 ay süreyle ve sadece sabah hizmet vereceği öğrenilmişti.

Rektörlüğün servis sayısını indirme kararı sonrası ODTÜ emekçileri eylem kararı almıştı. Dün sabah üniversite girişlerinde servislerden inerek iki koldan yürüyüşe geçen ve rektörlük önünde açıklama yapan emekçiler bugün de eylemdeydi.

10 Kasım sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk anmasıyla başlayan eylemde daha sonra da Rektörlük önünde sendikalar birliğinin ortak açıklaması okundu. Dünkü eylemler sonrası Genel Sekreter yetkili sendikayı arayarak Rektörle görüşmeye çağırdı. Görüşmelerin bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Eylemler hafta boyunca sürecek.