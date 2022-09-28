ODTÜ emekçilerinin promosyon ödemesi mücadelesi sonuç verdi

ODTÜ'de örgütlü memur ve işçi sendikalarının talepleri ile gündeme gelen banka promosyonu ek ödemesi konusunda Rektörlük'ten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, daha önce sözleşme gereği ek ödeme talebini reddeden İş Bankası'nın 11 bin TL ek ödeme yapacağı duyuruldu.

Maaş ödemelerinin İş Bankası üzerinden yapıldığı başka üniversitelerde de aynı ek ödeme teklifinin sunulduğunu belirten sendika temsilcileri ve çalışanlar, artan enflasyon ve kalan 15 aylık sözleşme süresi göz önünde bulundurulduğunda teklifin yetersiz olduğunu, üniversite yönetimlerinin bu süreçte çalışanların yanında durmayarak kendilerini zarara uğrattığını ifade ettiler.