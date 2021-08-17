Odatv'den Süleyman Soylu haberi: Adam çalışkan...

Odatv'nin eski genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve eski haber müdürü Barış Terkoğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla da gündem olan İçişleri Bakanı Soylu, aynı site tarafından "adam çalışkan" başlıklı bir habere konu edildi.

Büyük ihmaller sonucu binlerce hektar alanın yok olduğu yangın bölgelerine ve yine büyük ihmaller sonucu onlarca yurttaşın yaşamını yitirdiği sel bölgesine giden Soylu'nun görüntüleri AKP'liler tarafından "övgü videosu" haline getirilirken, Odatv'nin söz konusu videoyu bir sosyal medya kullanıcısının ağzından ve onaylar şekilde "Çok hatası var çok eleştiriyoruz ama hakkını da verelim: Adam çalışkan" ifadeleriyle haberleştirmesi tepki çekti.