Soylu'nun müşavirinden Barış Terkoğlu'na: 24 saat süren var

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesinde bugün yayınlanan "Esenyurt kavgasının altında ne var?" başlıklı yazısında, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki "rant paylaşımlarını" kaleme aldı.
"Esenyurt modeli, İstanbul’da bir ilçe yaratıp betona boğarak holdingleşmenin, siyaseti ve siyasetçileri beslemenin açık modeli gibi" diyen Terkoğlu, Esenyurt'un 2009 yılında çıkan yasayla beldeden ilçeye dönüşmesinin ardından yaşananları anlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Terkoğlu'nu hedef aldı. Gültekin, "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var" diye yazdı.
Gültekin'in paylaşımları şöyle: