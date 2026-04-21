Öcalan'dan 'süreç' değerlendirmesi: Bahçeli'yi 'cesur' buldu, Demirtaş'ın rolünü sorguladı, 'statü' mesajı verdi

Geçtiğimiz Şubat ayında, Suriye’de HTŞ yönetimi ile SDG arasında yapılan anlaşmanın ardından İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti.

Medyascope, bu görüşmede Öcalan'ın söylediği belirtilen ifadeleri aktardı.

Öcalan, Suriye'deki çatışamalardan Kandil’in rahatsızlık duyduğunu ancak kendisinin bu durumu farklı değerlendirdiğini belirterek, “Kandil de rahatsız olmuş, bence hiç rahatsız olunacak bir durum değildir. Çünkü ilk kez kendi irademizle bir savaşa girmedik. Son çatışmayı böyle yaşasaydık, sadece Suriye değil bu süreç berhava olurdu. Yüz yıla yayılan bir savaş olurdu” ifadelerini kullandı.

'Bahçeli inanılır gibi değil, muhalefet gelmedi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışlarına değinen Öcalan, Bahçeli’nin tavrını “cesur” olarak nitelendirdi. Muhalefetin tutumunu eleştiren Öcalan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye’de cesur olan Devlet Bahçeli’dir. DEM’lilere de beni hatırlatıyor ve ‘kurucu önderi esas alın’ diyor. Siyaset ‘terörist başı’ ile görüşmem diyordu. Bahçeli en son cesurca ‘Ben giderim’ dedi. İnanılır gibi değildir. En büyük rakibim, bunu söylüyor. Ama muhalefet diye geçinenler gelmedi.

Daha önce birçok konuşmasında İsrail saldırganlığının gelecekteki hedefinin Türkiye olacağını kaydeden Öcalan, aynı tezini yineleyerek, "İran’ı götürebilirler ama esas hedef Türkiye’dir. Şimdi başarmaya çalıştıkları şey ise anti-Türk olan bir Kürdü yaratmaktır” dedi.

'Selahattin ne yapabilir?'

Kendi rolü ve Selahattin Demirtaş’ın konumu hakkındaki tartışmalara da değinen Öcalan, çözümün adresi olarak kendisinin görülmesi gerektiğini savundu.

Sürecin engellenmeye çalışıldığını belirten Öcalan, “Yahu adım atan ben, katkı yapan benim. Ama ‘Öcalan ile olmaz’ diyorlar. Engel benmişim gibi. Bu durumda ya beni öldürmeli ya da benim kendimi öldürmem lazım. O zaman başkasını bulun, çözsün. Selahattin diyorlar. Selahattin ne yapabilir?” sorusunu yöneltti.

Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürece devam etmek durumunda olduğunu belirten Öcalan, devletin de üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, “Ben çağrımı yaptım mı, yaptım. Ateşkes ve mesafe koyduk mu, koyduk. Arkadaşlar beni dinleyip bir kurşun atmadılar mı, atmadılar. Bunun karşısında devlet de gereğini yapmalıdır” şeklinde konuştu.

'Ruhen bu statü ile yaşayamam'

Tutulduğu koşullara ve hukuki statüsüne dair eleştirilerde bulunan Öcalan, mevcut yapının belirsizliğine vurgu yaptı.

Siyasi ve hukuki bir çözüm olmadan ilerleme sağlanamayacağını belirten Öcalan, şöyle konuştu: