Pervin Buldan: Öcalan'ın adı belgelere ‘baş müzakereci' veya ‘baş aktör' olarak konmalı

DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, T24’ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı söyleşide pek çok konuya değindi.

Buldan yürütülen diyalog sürecinin hukuki bir çerçeveye ve güvenceye kavuşması gerektiğini vurguladı. Öcalan'ın konumuna dikkat çeken Buldan, "Sayın Öcalan'ın sıfatının netleşmesi lazım, süreci o yönetiyor ve adı konulmalı. Sürecin baş müzakerecisi’ olabilir ya da ‘baş aktörü’” ifadelerini kullandı. Buldan, Öcalan'ın özgür çalışma koşullarına sahip bir statüye kavuşmasının sürecin hızlanması için gerekli olduğunu savundu.

27 Mart'ta İmralı'da gerçekleştirilen görüşmenin formatına dair de yeni bilgiler aktarıldı. Geçmişteki heyet görüşmelerinden farklı bir aşamaya geçildiğini belirten Buldan, "Öcalan ile devlet heyeti bizim yanımızda bir diyalog kurdu ve bu bir ilkti" dedi. Şunları da söyledi:

“Görüşmeye katılan biri olarak devlet heyetinde kimler olduğunu paylaşmamın çok doğru olacağını düşünmüyorum. İsimlerden ziyade görüşmenin kendisini önemli buluyoruz. Ama zaten devlet heyeti bizsiz de gidip Sayın Öcalan ile görüşmeler yapıyor.”

Buldan, bu durumu "artık bazı şeylerin somutlaşması gerektiğine olan inançla" kurulan aktif bir diyalog olarak tanımladı.

Kürt sorununun çözüm yöntemleri ve silahlı eylemlerin geleceği de mülakatta gündeme geldi. Buldan, adada edindiği izlenimleri doğrudan Öcalan'ın sözlerini alıntılayarak paylaştı. Buldan, "Ben bunu adada yaptığım görüşmelerden biliyorum; silahlı mücadele devri bitti, kapandı. PKK bitti, PKK kapandı, şimdi başka bir dönem başladı" şeklinde konuştu.

Suriye'deki gelişmeler ve Kürt siyasi hareketinin bölgedeki pozisyonuna dair de değerlendirmeler yapıldı. YPG'nin Suriye yönetimiyle ilişkilerine değinen Buldan, "YPG de hem askeri hem de kurumsal olarak entegrasyon konusunda Şam ile görüşüyor" dedi. Buldan, böylesi bir tabloda süreci dondurma değil, aksine ilerletme kararlılığı gördüğünü ifade etti.

Son olarak, meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeler ve DEM Parti'nin kurumsal dönüşümü değerlendirildi. İktidarın yasa hazırlığına dair içerik bilmediklerini söyleyen Buldan, "Sayın Öcalan kendi örgütüyle istişare etmeden karar vermez, kendi örgütüyle yasa taslağını konuşması lazım" diyerek mutabakat ihtiyacına dikkat çekti.