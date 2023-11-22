Obama'nın eski danışmanı '4 bin Filistinli çocuğu öldürseydik bu yeterli olmazdı' dedi

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin eski danışmanlarından Stuart Seldowitz, New York'ta Müslüman bir gıda satıcısına karşı tehditler savurarak ırkçı ve İslamofobik yorumlar yaparken videoya çekildi.

ABD’nin New York şehrinde çekilen ve salı günü "Bu ırkçı pisliğin kimliğini belirlemeye yardım edin" açıklamasıyla sosyal medyaya yüklenen videoda bir sokak satıcısını ırkçı ve İslamofobik ifadeler de kullanarak taciz ve tehdit eden bir kişinin yer aldığı görüldü.

Mısırlı sokak satıcısını sınır dışı edilmekle ve Mısır İstihbarat Genel Müdürlüğü Muhaberat tarafından işkence görmekle tehdit ederken gösteren videonun sosyal medyada hızla yaygınlaşmasının ardından söz konusu kişinin ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin İşleri Dairesi eski Müdür Yardımcısı olan 1999-2003 yılları arasında ABD'nin İsrail-Filistin diplomasisini yöneten ve daha sonra Obama yönetiminin Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Stuart Seldowitz olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada yayımlanan ikinci bir videodaysa Obama'nın eski ulusal güvenlik danışmanı Stuart Seldowitz’in aynı satıcıyı taciz ve tehdit etmek için geri geldiği ve "4 bin Filistinli çocuğu öldürseydik bu yeterli olmazdı" dediği duyuluyor.

Tartışmalara neden olan videoların yayınlanmasının ardından Seldowitz, lobi ve iletişim şirketi Gotham Government Relations'daki işinden kovuldu. Şirketten "Videoda görülen eylemleri aşağılık, ırkçı ve firmamızda uyguladığımız standartların onuruna yakışmıyor" ifadeleriyle Seldowitz'i kınayan ve kendisiyle tüm ilişkilerini kestiklerini belirten bir açıklama yayınladı.

Videoda görülmeyen şeyin yiyecek satıcısının Hamas saldırılarını desteklediğini dile getirmesi olduğunu iddia eden Seldowitz’e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından üç kez Üstün Onur Ödülü verildiği gündeme gelirken satıcı, basına iddiaların doğru olmadığını ve polise şikâyette bulunmayı planladığını söyledi.