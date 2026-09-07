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O sırada patronlar: Kazak sosyetesi İstanbul'da üç gün düğün yaptı, 30 milyon lira harcadı

Türkiye’de derinleşen kriz alım gücünü eritirken, Kazakistan’ın en zengin isimlerinden inDriver’ın sahibi Arsen Tomsky İstanbul’da servet harcadı. Çırağan Sarayı’nda yapılan üç günlük lüks düğünün maliyeti 30 milyon lirayı aştı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 11:09

Türkiye'de yüzde 30'luk enflasyon artık hayatın bir parçası. Maaşlar dışında her şey bir yıl içerisinden yüzde 30'dan fazla zamlanıyor, alım gücünün kesintisiz eriyişi devam ediyor.

Peki bu sırada patronlar ne yapıyor? Örneğin, sadece bir düğün için tek kalemde 30 milyon lira harcayabiliyor.

Kazakistan'ın en zengin 10. patronu Arsen Tomsky ve sevgilisi Kamila Lukpanova düğün için, sıkça geldikleri İstanbul'u seçti.

Sabah'ın haberine göre düğün töreni 30 milyon liradan fazlaya mal oldu.

Üç gün süren Çırağan Sarayı'ndaki tören için 2,5 ay boyunca hazırlık yapıldı. Kazak sosyetesi için üç ayrı etkinlik organize edildi.  

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı düğünün sunuculuğunu İvan Urgant üstlenirken, davetli sanatçılar arasında Rus şarkıcı Valery Meladze de vardı. 

Ünlü konuklar arasında olimpiyat şampiyonu Mihail Şaydorov, yapımcı Nurlan Koyanbayev ve Kazakistan'ın diğer büyük patronları Margulan Seysembayev, Eduard Kim, Nurlan Smagulov da yer aldı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından hızla zenginleşen isimlerden biri olan Arsen Tomsky, bugün milyar dolarlık servete sahip bir teknoloji patronu.

Tomsky'nin sahibi olduğu dünyanın en büyük taksi uygulamalarından inDriver, Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.

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