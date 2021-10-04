NYT muhabiri: Facebook çalışanları ofislerine giremiyor

Facebook, WhatsApp ve Instagram’a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken, Facebook çalışanlarının giriş kartlarındaki arıza yüzünden ofislerine de giremedikleri ortaya çıktı.
New York Times gazetesinin teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter’dan yaptığı paylaşımda telefonda görüştüğü bazı Facebook çalışanlarının uygulamadaki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere ofislerine giremediklerini çünkü giriş kartlarının çalışmadığını söylediklerini aktardı.
Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021