NYT: Erdoğan güvenlik saplantısı yüzünden katılmadı

ABD'li New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan Carlotta Gall imzalı bir yazıda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'daki iklim zirvesine gitmemesinin nedeni değerlendirildi.

"Türkiye sırt çevirdikçe Erdoğan dışarıda daha inatçı oluyor" başlıklı yazıda, Erdoğan'ın uluslararası arenada dünya liderleriyle boy göstermeyi sevdiğini ve Glasgow'daki iklim zirvesinde konuşma fırsatını dört gözle beklediğini, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle zirveye katılımı son anda ertelediği öne sürüldü.

Erdoğan'ın "nefret ettiği şeylerin sayısının sevdiği şeylerden daha çok" olduğu belirtilen yazıda, "2016'daki başarısız darbe girişiminden bu yana güvenlik Erdoğan için bir saplantı haline geldi. ABD Başkanı'nın kendi yüksek güvenlik önlemlerini görmek, onu zirveye katılımını erteleyecek kadar kızdırdı" ifadeleri yer aldı.

'Kariyerinin en savunmasız zamanlarını yaşıyor'

Erdoğan'ın Glasgow'a gidememesini bir "onur meselesi" yaparak Türkiye'de bir iklim konuşması yaptığı belirtilen yazıda, "Öngörülemez, kavgacı ve siyasi olarak hassas olan Erdoğan, doğru tuşları basmasını bilerek 18 yıl iktidarda kaldı. Ancak bugünlerde siyasi olarak çok savunmasız. Belki de kariyerinin en savunmasız zamanlarını yaşıyor" denildi.

Yazıda, Erdoğan'a seçim anketlerdeki desteğin ekonomik krizle birlikte azaldığına, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybetmesinin geçen ay rekor seviyeye ulaştığına, enflasyonun hızla yükseldiğine ve Erdoğan destekçileri arasındaki işsizlik oranının sürekli arttığına işaret edildi.

Erdoğan'ın büyükelçi kriziyle birlikte dünyayla olan ilişkisinin de büyük yara aldığı belirtilen yazıda, Erdoğan'ın bu durumu "çaresizce" iç siyasette avantaja çevirme çabasında olduğu belirtildi.