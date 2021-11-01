Erdoğan Glasgow programını iptal etti

Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saat 23.50'de yurda döndü.

Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nden sonra BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Glasgow'a gidecekti.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmenin Glasgow'da yapılması ihtimali dile getirilmişti ancak Roma'da yapılan görüşme sonrası Erdoğan Glasgow'a gitmekten vazgeçti. Reuters'ın görüştüğü bir yetkiliyse "protokol sorunları nedeniyle" Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.