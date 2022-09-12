NYT: ABD karşı saldırıya hazırlanması için Ukrayna'ya destek verdi

The New York Times'ın isimleri verilmeyen ABD’li bürokratlara atıfla aktardığı haberine göre, ABD ve Ukrayna yaz döneminde istihbarat paylaşımını yoğunlaştırdı. Washington'un Kiev'in ülkenin kuzeydoğusuna yönelik bir karşı taarruz planlaması için daha iyi ve daha güncel bilgiler sağladığı bildirildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın ABD’ye karşı taarruz planının hangi ayrıntılarını verdiğini ve Amerikan tarafının ne gibi önerilerde bulunduğunu açıklamadı. Ancak yetkililerden biri, Washington ve Kiev’in Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki ilerlemesini durdurmanın yollarını ‘sürekli olarak’ tartıştıklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, ABD’li yetkililer, şu anki taarruzun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısının ilk aşaması olabileceğini ve ‘Rus cephe çizgisini önemli ölçüde geri çekebileceğini’ savundu.

Gazetenin verilerine göre Rusya’nın operasyonu boyunca ABD, Ukrayna'ya Rus ordusunun komuta karakolları, mühimmat depoları ve diğer kilit noktaları hakkında bilgi verdi.

New York Times, Ukrayna'nın kuzeydoğuya saldırmadan önce güneyde bir karşı taarruz başlatacağını duyurma kararının, 2014'ten beri Ukraynalıları eğiten ABD özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan standart bir dezoryantasyon taktiği olduğunu kaydetti.

2012-2015 yılları arasında ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile askeri ilişkilerini denetleyen eski Savunma Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, “Bu adamlar 8 yıl boyunca özel eğitimden geçti. Onlara düzensiz savaş öğretildi. İstihbarat görevlilerimiz onları aldatma ve psikolojik operasyonlara alıştırdı" açıklamasında bulundu.

Bazı ABD’li bürokratlar ise Ukrayna ordusunun başta top mermisi olmak üzere lojistik sıkıntısı çekmesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin taarruza devam edip edemeyeceğini belirlemek için henüz çok erken olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerinde temkinli davranıyor.