Nusret'e ırkçılık ve cinsiyetçilik gerekçesiyle tazminat davası: 'Daha açık kıyafet istediler'

ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan'da Nusret'in restoranında çalışmış olan iki işçi, kendilerine ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle dava açtı.

İşçiler, restoran yönetiminin Türk işçilere daha iyi muamele yaptığı iddiasıyla Nusret'e 500 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Düşük ücret ve mobbing

Nusret'te 2017 yılında garson olarak çalışmaya başlayan Perulu Angelo Maher, kendisinin Türk işçilere kıyasla daha az maaşa sahip bir bölümde çalıştırıldığını söyledi. Maher, düşük performanslı Türk işçilerin yönetim tarafından korunduğunu iddia etti.

Bahşişlerin nasıl dağıtıldığı konusunda da yönetimin kendilerini bilgilendirmediğini söyleyen Maher, buna dair soru sormasının ardından yönetimin kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini kaydetti. Maher, Nusret'in ünlü arkadaşlarından aldığı bahşişleri de iade etmeye zorlandığını aktardı.

Müslüman müşterilere etlerin "helal kesim" olup olmadığı konusunda da yalan söylemeye zorlandığını söyleyen Maher, yanlış sipariş götürünce ücretinden kesildiğini, ancak aynı şeyi Türk işçilere uygulanmadığını öne sürdü.

Bu sorunlara dair 2019 yılında insan kaynakları bölümüne başvurduğunu söyleyen Maher, başvurusunun geri çevrildiğini ifade etti. Maher, ayrıca bir Türk yöneticinin kendisine tokat attığını belirtti. Mart 2020'de koronavirüs nedeniyle restoranın kapanması bahanesiyle işten atılan Maher, restoran açılınca yeniden işe alınmadığını söyledi.

Cinsiyetçilik yapıldı

Dominik Cumhuriyeti asıllı eski çalışan Elizabeth Cruz da, Nisan 2019'da işe alındığını ve işe girdikten kısa süre sonra cinsiyet ayrımcılığına uğradığını belirtti. Yönetimin kendisinin iş yerine "daha açık" kıyafetle gelmesini istediğini söyleyen Cruz, Türk kadın işçilerden aynı şeyin istenmediğini aktardı.

Cruz, normal bir üniforma giyme isteğini yönetime iletmesi üzerine kovulduğunu söyledi.