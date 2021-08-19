Nusret hakkında yeni dava

Nusret'e ABD'de yeniden dava açıldı. Bu kez, şirketin ABD'deki lokasyonlarında çalışmak üzere Türkiye'den işe alındıklarını söyleyen çalışanlardan 5'i fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle dava açtığını duyurdu.

Haftada 70 saat fazla mesai

Dava Salı günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıldı. Gökçe'nin mesai ödememek için 5 çalışanı yönetici olarak sınıflandırdığı ve haftada 70 saat daha fazla çalıştırdığı iddia edildi.

İdari olmayan pozisyonlarda çalışan işçiler, haftada 40 saat çalıştıktan sonra saatlik ücretlerinin 1.5 katına eşit fazla mesai ücreti alma hakkına sahip.

İstanbul'da çalışıyorlardı

Davada, beş davacıdan dördü Ersel Ok, Muhammet Yılmaz, Emre İşler ve Eyyüp Yeniçeri Queens'de ve beşincisi İbrahim Geçit Miami'de yaşıyor.

Tamamı Türk vatandaşı olan 5 çalışan daha önceden İstanbul'daki Nusr-et'te çalışıyordu. Çalışanların iddiasına göre Nusr-Et ABD'de çalışmaları konusunda bizzat teşvik etti. 2018-2019 yılında işe alınan çalışanlar "Gökçe'nin saldırgan bir yönetim tarzı vardı" şeklinde açıklamada bulundu.

Davada ayrıca Nusret'in yönetici pozisyonundaki kişilere çöpü çıkarmak, bulaşık yıkamak, davlumbaz temizlemek, tuvaletleri temizlemek gibi işlere yönlendirdiği de yer alıyor.