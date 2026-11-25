Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edildikten sonra “İşimi istiyorum” eylemi yapan ve daha sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yeniden yargılandıkları davada karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ hakkında 10 yıl hapis cezası verdi, tutukluluklarının devamına karar verdi.

Nuriye Gülmen savunmasında, fon vurgunu soruşturmasında tutuklanıp sadece 18 gün sonra tahliye edilen Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevinde “VİP koşullarda” tutulduğunu anlattı, kendisininse babasının cenazesine katılmasına izin verilmemesine tepki gösterdi.

Mahkeme heyetine seslenerek “Sizden adalet beklemiyoruz. Bunu yargılama boyunca defalarca kez gösterdiniz” diyen Gülmen şöyle konuştu:

“Dün Fatma Betül Sayan Kaya tahliye edildi. 18 günde sağlık sorunları nedeniyle tahliye ettiniz, hapishanede binlerce hasta tutsak var. Yasemin Karadağ böbrek nakli hastası. Ağır sağlık sorunları var, beyin kanamadı geçirdi, kafasında bir baloncukla yaşıyor, onu 6,5 yıldır tutuklu tutuyorsunuz. Fakat Fatma Betül Sayan Kaya 18 günde tahliye ediliyor.”

'Tazyikli suyla yıkadılar hücresini'

Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından aktardığına göre Gülmen şunları söyledi:

“Ben babamı kaybettim, cenazesine bile gidemedim. Fatma Betül hanım 18 gün VİP koşullarda kaldı hapishanede. 18 gün zor tutabildiniz onu içerde. Hücresini temizlediler, tazyikli suyla yıkadılar hücresini…

Müdürlerden biri giriyor biri çıkıyordu kaldığı yere. Fatma Betül'e bunları yaptılar, ben babamın cenazesine katılamadım. Acaba Fatma Betül'e kelepçe takabildiler mi? Çok öfkeliyiz.”

'Yargıyı bir avuç sömürücüler için yürüttüğünüz, yoksulları soyduğunuz için sizi reddediyorum'

“Babamla vedalaşmama engel olduğunuz için sizi hiçbir zaman affetmeyeceğim” diyen Gülmen "Babam yoksul bir insan olarak öldü. Onu yaşam içindeki en basit zevklerden bile mahrum eden bu düzenden nefret ediyorum” dedi.

“Hakkımda 1000 yıl da ceza verseniz, 'ağaç kökü yesinler’ dediğiniz KHK'lı emekçiler adına direndiğim için beni pişman edemeyeceksiniz” diyen Gülmen şu ifadeleri kullandı:

“Savunma hakkımı gasp eden, usul-kural tanımayan başkanlığınıza karşı kendimi savunmayı reddediyorum. Emekçileri, hakkını talep edenleri, gazetecileri tutuklayan merci olduğunuz için sizi reddediyorum. Haksız yere hapishanelere doldurduğunuz insanlar ve ailelerinin çektiği acıların sebebi siz olduğunuz için sizi reddediyorum. Yargıyı bir avuç sömürücüler için yürüttüğünüz, yoksulları soyduğunuz için sizi reddediyorum.”

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