Nurhak Belediye Başkanı: Hafriyatlar dere yataklarına dökülüyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Nurhak ilçesinde çok sayıda bina yıkılırken arazide de yüzey kırıkları, kayma ve çökmeler meydana geldi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, görevlendirilen koordinatör valinin kendileriyle istişare yapmadan her şeye tek başına karar verdiğini söyledi. Bozan, enkazın kaldırılma işlemlerine kendilerinin dahil edilmediğini belirterek, depremde yıkılan binaların enkazından çıkan molozların dere yataklarına döküldüğünü duyurdu.

Bozan, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

'Nurhak'a karşı gösterilen mesafeli tutum devam ediyor'

“Nurhak, iki büyük depremin ikisini de yaşadı. Depremden önce Nurhak’a karşı gösterilen yok sayma ve mesafeli tutum, depremden sonra da maalesef devam ediyor. Buraya koordinatör olarak Muş Valiliği atandı. CHP’li belediye olduğumuz için bizlere karşı tutum ve davranışlar mesafeli oluyor. Yereli en iyi bilen belediye olduğu için, belediyeyle oturup planlı bir program yapılmadığı için sorunlar maalesef devam ediyor. Yine ilerleyen günlerde ortaya çıkacak yeni sorunların davranışlarında da bulunuyor maalesef.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin depremden önce de Nurhak’ın altyapı çalışmalarını yapmadığını hatırlatan Bozan, depremle beraber altyapı sorununun arttığını söyledi.

'Hafriyatlar dere yataklarına çekiliyor'

Bozan, “Hafriyatlar da dere yataklarına çekiliyor. Yarın bir gün yaşanacak sıkıntıların önünü açmış oluyoruz. Bütün kurumlara ve örgütlere sesleniyoruz; lütfen yerel yönetimlerle birlikte karar verin ki yarın bir gün yaşadığımız şu acıları yaşamayalım. Sadece siyasi parti farklılığından dolayı belediyeleri yok sayma tutumu içerisine girmeyelim Nurhak, zaten yaşanabilecek en büyük acıları yaşadı” dedi.

'Asbest özelliği taşıdığı için zararı var'

Molozların asbest tehlikesi içerdiğini vurgulayan Bozan, “Belediyeye ait olan yerlerin dahi yıkımında acele tutum içine giriliyor. Buralardaki hafriyatlar dere yataklarına dökülüyor. Bazı yerlerin hafriyatları tam olarak kaldırılmıyor. Bu sorunların hepsi, yarın Nurhak Belediyesi’nin üzerine kalan sorunlar olacak. Hafriyatların, molozların dökümü önemlidir. Asbest özelliği taşıdığı için çevreye doğaya zararı var” diye konuştu. (ANKA)