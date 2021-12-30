Nureddin Nebati de kurun 'müdahalesiz' düşüşüne inanamamış: 'Lan nasıl'

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin yeni ekonomi stratejisine ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati doların düşüşüne ilişkin konuşurken kimsenin müdahalede bulunmadığını iddia etti, olaya "Lan nasıl" diye tepki verdiğini söyledi.

Daha önce kamu bankaları ve Merkez Bankası’nın 20 Aralık’ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı vadeli TL mevduat hesaplarını açıkladığı akşam piyasaya müdahale ettiği ve bu sayede doların bir gecede 18 seviyesinden 11 seviyesine indiği söylenmişti.

Bu haberlerin sorulması üzerine müdahale iddialarını reddeden Nebati şunları söyledi: