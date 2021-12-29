Nebati: Serbest piyasadan geri adım atacak kimse iktidarda duramaz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Nureddin Nebati, "Sosyal medyada cümlelerimi cımbızlayarak algı operasyonu yapılıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Sosyal medyada cümlelerimi cımbızlayarak algı operasyonu yapılıyor.
- Bizler dış saldırı yapacak tüm yolları kapattık.
- 20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı.
- Vatandaş, dövizlerini bozdurmak için yarışa girdi.
- Küçük işletmelerin zarar etmesinin nedeni muhalefettir.
- Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olamaz.
- Faiz arttırımı olmayacak.
- Küçük yatırımcıya devlet olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendi kararlarıyla kendileri yaptılar, gidip dövizi alanlar onlar, satan onlar.
- Türkiye'de serbest piyasa koşullarından geri adım atacak hiçbir iktidar, iktidarda duramaz.
- 2022 yılına girerken Türkiye enflasyon hariç tüm sorunlarını temizlemiş.
- Bulgaristan'dan alışverişe gelenlere sinirleniyorlar. Önceden ABD'ye, Avrupa'ya, Umre'ye gidenler de bavulları doldurup geri getiriyordu.
- Diyolar ki "84 milyona zarar veriyorsun, 84 milyon onun zararını niye karşılasın". Ben de diyorum ki 84 milyon insana dolar 1 lira artarken 450 milyar liralık bir borcu yüklemek mi daha iyi, yoksa tersi bir durum, döviz gene yükselsin aradaki farkı hazine ve merkez bankası ödeyecek, aradaki küçük farkı 84 milyona yüklemek mi daha iyi. 450 milyar lira, 84 milyona bölün.