Nureddin Nebati ‘arka kapıdan dolar satıldı’ iddialarına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber özel yayınında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni mali politikaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Nebati’nin konuşmasından başlıklar şöyle:
- 20 Aralık tarihi bir gündür. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli günlerinden biri olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyaset literatürüne girdi. 3 ay boyunca ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde bir daha hayal kırıklığına uğradığı önemli bir gece oldu.
- [20 Aralık gecesi ‘arka kapıdan dolar satıldı’ iddialarına ilişkin] Asla. O gece dolar satılmadı. Kimse devreye girmedi. Kim girdi biliyor musunuz? Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. Birbirleriyle adeta yarıştılar döviz bozdurmak için.
- Her krizden başarılı olarak çıkabilecek ülke istisnaidir. Bunların arasında Türkiye girdi. Cumhurbaşkanımız ‘teğet geçecek’ demişti, dalga geçmişlerdi. Vuhan’da biri hapşurdu, Washington’daki zatürre oldu. Dünya küresel bir köy. Bu küresel köyde Türkiye inanılmaz bir potansiyele sahip. Makroekonomik göstergelerin tamamında Türkiye istisnai bir ülke.
- Özellikle sosyal medyada konuştuğunuz uzun bir şeyi, sağını solunu kırpıp iki lafı çıkarıyorlar, toplumu yönetmeye çalışıyorlar. Algı operasyonlarının sürdürülebilirliği yoktur illaki çöker bir yerde. En son örneği 20 Aralık. Kapalı toplantıda, küçük yatırımcılara zarar verenler sizlersiniz. Aynı akşam bir Merkez Bankası Başkanlığı yapmış bir kişi ‘dövizinizi bozmayın, döviz alın’ dedi. 19 yıldır bu ülkeyi yönetenler bir kez olsun aldatan aldatılan olmadı da şimdi mi aldatacak. Son 3 ayda siyasal parti yöneticilerinden, gazetecilere gidin dava açın. Hepsi toplumun psikolojisiyle oynadı yalan bilgilerle. Aynı 128 milyar dolar hikayesindeki gibi. Utanmadan 40 milyar dolar para getirildi diyor. Kanıtla bunu.
- Sosyal devletin gerekleri yerine getiriliyor. Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde kimse şunu diyemez, 'sabit gelirliler enflasyona ezdirildi'.
- Bir ülkede umutsuzluk varsa, geleceğe ilişkin beklentiniz yoksa yapacağınız iş ne olur? Şirketlerinizi kapatmak, küçültmek. Açılan şirketlere bakar mısınız? 2019’da 85 bin şirket açılmış, 2020 yılında 102 bin 103 bine gelmiş şirket açılışı var. Umutsuz bir ülkede, işlerin ters gittiği ülkede bu olur mu?
"Vatandaşın gözleri içine bakabiliyor musunuz?" sorusuna cevap.