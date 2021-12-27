Kurtulmuş'tan İBB'ye soruşturma açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İBB'ye soruşturma başlığında konuşan Kurtulmuş, "Büyükşehir belediye başkanı veya büyükşehir belediyesine açılmış bir soruşturma söz konusu değildir" dedi.

Kurtulmuş, dolardaki hareketliliğe dair de konuşurken, "Bazılarının 'oh ne güzel, döviz yukarı çıkıyor' şeklinde sevinç içerisinde davranmalarını anlamak mümkün değil" ifadesini kullandı.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklamada bulunan Kurtulmuş, "AİHM vesaire derseniz Türkiye dışarıdan yönetilecek bir hukuk sistemine sahip değil. Bu şahıslarla ilgili davalar, dosyalar bir şekilde tamamlanıyor. Davaların yargıçlar tarafından sonuca bağlanması doğrudur, bizim aleyhimize karar verse bile yargı bağımsızdır" iddiasında bulundu.

"BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, başka ülkeler. Bu ülkelerin halklarıyla ilgili Türkiye olarak hiçbir zaman problemimiz olmadı" diyen Kurtulmuş, "Biz bu bölgenin halklarıyla kardeş olan bir milletiz ve kimseyle de bu anlamda bir sorunumuz olmadı. Zaman zaman bu ve benzeri ülkelerde çıkan sorunların da hiçbirisinin sebebi Türkiye değildir. Mısır'ın, Suriye'nin hangi meselesine Türkiye müdahil olmuş?" ifadesini kullandı.