'Io Saturnalia!': Christmas'ın sınıfsız, devletsiz, parasız kökeni (*)

Christmas, keyfi bir biçimde “özel” kabul edilen bir zaman ve bu “özelliği” nedeniyle tatildir, tabii bir AVM'de ya da kendisini kafasına göre bu "tatilden" muaf sayan işyerlerinden birinde çalışan biri değilseniz.



Kutlama şansı olanlar, muhtemelen çok saçma bir şekilde dekore edilmiş plastik bir ağaca ve belki diğer katılımcıların verdiği birkaç hediyeye sahip olacaktır.



Peki bu "özel gün" tam olarak nereden geliyor?



Biraz karmaşık aslında ama tüketim amaçlı bir tatil günü olarak şekillenmediği kesin. Kökenleri Eski Roma'da bulunuyor. O gün(lerde) "Satürn'ün Altın Çağı" kısa bir süreliğine geçici olarak canlandırılıyor ve kutlanıyordu. Basit bir başlangıç olarak söyleyelim: "Altın Çağ" hemen her mitolojide var olan bir kavram ama Roma'da bu ifade "Satürn"e aitti ve özel bir anlamı vardı... En azından bizim için özel!



Virgil'in “tanımına” göre, Altın çağ şöyle bir dönemdi:



“ante Iouem nulli subigebant arua coloni

ne signare quidem aut partiri limite campum

fas erat; in medium quaerebant, ipsaque tellus

omnia liberius nullo poscente ferebat.”



"Tarlalar, düzlükleri işaretleyerek sınır çizgileri çizen sahiplerin ehlileştirici elini bilmiyordu.

Hatta bu tür şeyler ortak mülke dönük bir saygısızlık sayırıldı,

Her şeyi özgürce topluyorlardı, toprak bile gönüllüydü buna,

Kimsenin emri olmadan"



Dolayısıyla, çağdaş kavramlarla yapacağımız bir analizle, hem bu söz konusu altın çağın sınıfsız doğasından, hem de Satürn'ün simgesinin orak olması ve daha birçok göstergeden, bunun işbölümü öncesinde yaşadığımız yarı-kabile, sınıfsız, devletsiz, parasız bir topluma, İlkel Komünizme atıfta bulunduğunu çıkarmak oldukça kolaydır. Romalıların "Jüpiter'in iktidara gelmesini" "Altın Çağ"ın sonu olarak gördüklerini göz önünde bulundurursak, tıpkı köleliğin damga vurduğu toplum yapılarında olduğu olduğu gibi, efsane de Sınıf Mücadelesiyle ve sınıf mücadelesine referanslarla doluydu. Satürnarya'da sınıfsız bir geçmişin “barış ve uyum içinde bir arada yaşama” dönemini kutluyorlardı.



17-23 Aralık tarihleri arasındaki kutlamalarda Romalılar sınıfsal bilincin ve özgürlükçülüğün damga vurduğu etkinlikler içinde oluyordu. Bu günlerde, belirli sınıfların haklarını ve belirli sınıflar için konulmuş sınırlamaları esas alan tüm çizgi ve yasalar, sınıflara dayalı tüm gelenekler göz ardı edilir, köleler efendileriyle aynı masalarda oturur, aynı yemekleri yerdi , hatta köleler için zorunlu kılınmış başlıklar efendilere giydirilir, onlar için yasaklanmış "efendilik" simgelerini köleler taşırdı. Diğer tüm Roma kutlamalarında olduğu gibi, büyük ziyafetler ve bugün pek hoşumuza gitmecek kurban gibi bazı ritüeller vardı. Roma'nın uzun bir Sınıf Mücadelesi dönemi yaşadığı ve güçlü bir “Patricii” sınıfı olduğu düşünülürse, bu kutlamaların "komünist doğası" nedeniyle onlar için tam bir rezalet olduğunu varsaymak doğru olur. Kaynakların çoğu, “Noel”in Saturnalya'dan geldiğini işaret ediyor ve Hristiyanlar muhtemelen, orijinal anlamını korumasalar da bu kutlamayı uyarlamış görünüyorlar.



Dolayısıyla, bu kutlamaların gerçekten de sınıflı bir toplumda İlkel Komünizmi andığını varsaymak doğru olur.



Peki bundan bizim çıkaracağımız sonuç nedir? Bunun hakkında konuşarak neyi hedefliyoruz?



Şirketler her kutlamayı bir tüketim gününe dönüştürse de, dinler kutlamaları uyarlasa ya da reddetse de, burjuva medya gerçek tarihi kökeni perdelese de çok basit: “Şimdiye kadar var olmuş tüm toplumların tarihi, sınıfların mücadelesinin tarihidir” ve bu “tatil” için yapılacak gerçek anma veya kutlamalar sınıfların, paranın olmadığı bir toplum için yapılacaktır.



(*) “Io Saturnalia!” Yapılan kutlamalarda sık sık tekrarlanan bir slogan. Şan olsun Saturnalia'ya.