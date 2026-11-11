Numan Kurtulmuş’tan süreç komisyonu için DEM Parti ve AKP’ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'te siyasi parti gruplarını ziyaretini sürdürüyor.

İlk olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’teki makamında görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonrasında Yeni Yol Grubu’nu ziyaret etmişti.

Bugün DEM Parti Grubu'nu ziyaret eden Kurtulmuş’u DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit karşıladı.

Görüşme saat 14.30'da başladı. 45 dakika süren görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ardından AKP Grubu’nu ziyaret etti.

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