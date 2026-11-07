Bakırhan: Süreç bir biçimiyle ilerliyor, ağırlığına uygun adımlar atılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında gündeme ilişkin konuştu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreci herkesin sahiplenmesi gerektiğini, sürecin tıkanmadığını, "bir şekilde ilerlediğini" söyledi.

‘Süreç bir biçimiyle ilerliyor’

Bakırhan şöyle konuştu:

"Süreç bu kadar önemliyken önemine denk düşen bir yaklaşım ve ağırlık henüz ortada yok. Bunu sadece iktidar için söylemiyorum. Hepimiz için söylüyorum. Yani iktidar için de bu böyledir. Kendisine muhalefetim diyen, toplumsal zeminde mücadele ediyorum diyen bütün zeminlere de buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu süreç hepimizindir. Başarıya ulaşması biraz az önce söylediğim gibi demokrasiden ekonomiye, barınmadan ulaşıma, emekçiden asgari ücretliye kadar hepimizin yaşamını düzenleyecekse bu meselede ortak bir sorumluluk almamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sürecin ağırlığına uygun bir pratik içerisinde olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani süreç tıkandı falan değil. Onu söyleyeyim. Süreç bir biçimiyle ilerliyor. Biz bu ağırlığa uygun bir hızda ilerlemesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çünkü adımlar atılmadıkça, adımlar bekledikçe sürece ilişkin umutlar yerini kaygılara bırakıyor. Bunu siz de sahadan test ediyorsunuz. Dolayısıyla somut, toplumu rahatlatan, sürece güveni ve desteği arttıran adımların da artık iktidar tarafından atılması gerektiğini belirtmek istiyorum."

‘Bu sürecin ağırlığına uygun adımlar atılmalıdır’

İktidarın, sürecin ağırlığına uygun adımlar atması gerektiğini belirten Tuncer Bakırhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İktidar ve devlet bu meseleye sadece bir güvenlik penceresinden yaklaşmamalı. Kürt meselesi bir güvenlik dosyası değil. Demokratikleşme meselesi bir güvenlik dosyası olarak görülmemelidir. Gerçekten bunun demokratikleşmemenin sonucu olduğunu görmelidir. Bu süreç ekonomiden hukuka kadar, sağlıktan siyasete kadar Türkiye için çok önemli bir çıkış yoludur. Yani bunu samimi bir şekilde dile getiriyorum. Bu fırsat değerlendirilmelidir, bekletilmemelidir. Bu sürecin ağırlığına uygun adımlar atılmalıdır. Toplumsal dinamikler de bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalıdır. Yani bu sürecin pedalını sadece Kürtlere bir tarafını da iktidara bırakmamak gerekiyor. Aksi halde böyle işte yürütülüp götürülüyor. Kimse de sonuçlarından yararlanamıyor."

‘Bu sürecin başarıya ulaşması halinde emin olun hepimiz daha rahat nefes alabileceğiz’

Sürecin görünmeyen kazançları da olduğunu, bunu en çok DEM Parti'nin yaşadığını vurgulayan Tuncer Bakırhan, sürecin başarıya ulaşmasının bütün toplum kesimlerini rahatlatacağını ve iktidarın demokratik adımlar atmak zorunda kalacağını söyledi:

"Çatışma sürdükçe siyaset daralıyor. İktidar zora başvuruyor. Yargı bir sopaya dönüştürülüyor. Hukuk ortadan kaldırılıyor ve siyasi alan gittikçe daraltılıyor. Bu sürecin başarıya ulaşması halinde siyasi partilerin, toplumsal kesimlerin daha demokratik, daha rahat siyaset yapmasının zemini de ortaya çıkabilir. Yine insanlar düşüncelerini bu süreç başlamadan önce dile getiremiyordu. Cezaevleri siyasetçilerle dolu. Düşüncelerini ifade eden insanlarla dolu. Cezaevi neredeyse Türkiye'nin en nitelikli, en entelektüel insanlarıyla ve seçilmişleriyle şu anda tıklım tıklım dolu. Bu sürecin başarıya ulaşmasının biraz o zemini de rahatlatacağını belirtmek istiyorum. Niye bunları söylüyorum? Bu mesele sadece Kürtlerle, DEM Parti'yle devlet ve iktidar arasında yürüyen bir süreç olarak görüldüğü müddetçe bu kazanımları yerine getirme konusunda güçlükler yaşıyoruz. Bu süreç hepimizin sürecidir. Bu sürecin başarıya ulaşması halinde emin olun hepimiz daha rahat nefes alabileceğiz. Daha rahat kendimizi ifade edebileceğiz ve bu sürecin ilerlemesi, başarıya ulaşması halinde iktidar da mecburen adım atmak, biraz önce bahsettiğim zeminlere daha demokratik bir akıl ve pratikle yaklaşmak durumunda kalacak."

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