Numan Kurtulmuş'tan 'helalleşme' açıklaması: CHP 15 Temmuz konusunda özür dilemeli

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara Şubesi Başkanlığını ziyaret etti. ASRİAD Yöneticileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı “Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” içerikli paylaşımıyla ilgili konuştu.

Kurtulmuş, “Bu sözlerin inşallah ne manaya geldiğini bilerek bu helalleşmeyi gündeme getiriyordur. Hele hele o tek parti zamanlarına girmiyorum. Oralara girersek oradaki defter çok kabarık ama çok partili siyasi hayatımızda dahi konuları açtığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi’nin hakikaten milletimizle helalleşmesi gereken çok konuları vardır. Samimiyetle helalleşmelerinin kendileri için de hayırlı olacağı kanaatindeyim. CHP uzun yıllar bir devlet partisi olarak milletten ayrı düşmüş, milletin hissiyatından ayrı düşmüş milletin değerlerinden ayrı düşmüştür. Tabiri caizse, ‘Millet başka telden çalmış, devlet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi başka telden çalmıştır.’ Ne yazık ki çok partili siyasi hayatımızda da CHP hep darbelerin, olağanüstü dönemlerin destekçisi olarak görülmüştü” dedi.



CHP’yi işaret ederek, 1960 darbesi öncesinde ve sonrasındaki süreçlerde sevinerek Türkiye’nin gündemini dolduran bir siyasi parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Aynı şekilde Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde ikna odalarında 17-18 yaşındaki kızlarımızı ikna ederek başlarını açtırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partililer ve zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde 27 Nisan muhtırası sırasında ‘Ordu göreve.’ manşetlerinin atıldığı ve ‘Cumhuriyet Mitingleri’ adı altında seçilmiş hükümete karşı eylemler gerçekleştirildiğinde bunların arkasında Cumhuriyet Halk Partisi yok muydu? Dolayısıyla evet çok farklı kesimlerden helalleşmek gerekecektir. Bu helalleşmeyi samimi bir şekilde yaparlarsa bundan kazançlı çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ama bunu bir seçim manevrası olarak gündeme getiriyorlarsa, bundan bir sonuç almayacaklarını peşin peşin söylemek isterim. Eğer bir şeylerden özür dilenecekse 15 Temmuz örtülü bir darbedir sözünden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi özür dilemelidir” ifadelerini kullandı. (İHA)