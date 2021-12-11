Numan Kurtulmuş'tan dövize 'füze' benzetmesi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelirken, burada dolar kurundaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şimdi bizim amacımız Türkiye’de daha çok üretildiği ve üretimlerimizin de yurt dışında satılarak Türkiye’nin cari açığını yani döviz açığını kapatıldığı bir sisteme doğru evirmek. 2013’den bu yana adım adım buraya doğru geliyoruz" diyen Kurtulmuş, "Fakat bununla karşılaşırken birden hiçbir ekonomik gerekçesi yokken, hiçbir rasyonel gerekçesi yokken kurlarda birden füze gibi yukarıya doğru çıkış oldu. Hiçbir iktisatçı kalkıp da bu sebepten dolayı olmuştur diyemiyor. Dolayısıyla burada dövizin yukarıya doğru çıkmış olması tabii ki Türkiye’de de halkın alım gücünü etkiliyor. Çünkü bazı mallar üzerinde dövizin etkisi olduğu için başta enerji sisteminin üzerinde dövizin etkisi olduğu için" ifadesini kullandı.