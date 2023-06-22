Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: Ben onu oradan nasıl çıkaracağım?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mazbatasını alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin konuştu. TRT Haber'de soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtay'ın ilgili ceza dairesidir" dedi.

Atalay'la ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Numan Kurtulmuş asıl sorumlu sensin. Atalay'ı oradan çıkaracaksın ve gelecek, yeminini edecek" sözlerine yanıt veren Numan Kurtulmuş, "Kurtulmuş'un tutuklu bulunan bir kişi hakkında fikir beyan etme hakkı olabilir ama oradan onu çıkarıp getirmek gibi bir sorumluluğu da yoktur, böyle bir gücü de yoktur" ifadesini kullandı.

'TBMM'nin vereceği bir karar değil'

Meclis Başkanı Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Atalay'ın salıverilmesi ya da tutukluluk halinin ortadan kaldırılması, TBMM'nin vereceği bir karar değildir. Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? TBMM Başkanı bir yazı mı yazacak, bir karar mı verecek mahkeme adına?

'Karar verecek olan Yargıtay'ın ilgili ceza dairesidir'

Burada kararın verilmesi mahkemenin sorumluluğundadır. Burada siyasetçiler olarak söyleyeceğimiz şey şudur; bir an evvel mahkemelerin kararını vermesi. Yargının gecikmiş olması bizatihi adaleti ortadan kaldıran bir husustur. Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtay'ın ilgili ceza dairesidir. Siyaseti de TBMM'yi de rahatlatacak olan, tutukluluk haliyle ilgili kararın mahkeme tarafından verilmesidir.

TBMM Atalay ile ilgili tutumunu ortaya koydu; yemin sırasında ismi ilan edildi. Özlük haklarının, maaşının ve 3 danışmanının verilmesiyle ilgili süreçler başlatıldı. Ayrıca Atalay İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi."