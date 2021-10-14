Numan Kurtulmuş: Kürtçe konuşan bir kardeşimi duyduğum zaman 'Ya Rabbi sen ne büyüksün' diyorum

Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Numan Kurtulmuş "Ben şahsen bilmediğim bir dil olan Kürtçe konuşan bir kardeşimi duyduğum zaman 'Ya Rabbi sen ne büyüksün' diyerek Allah'a olan inancım ve bağlılığım artıyor." dedi.

‘İktidarımızda faili meçhul cinayetlere izin vermedik’

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Faili meçhul cinayetlerden, yol kesip adam kaçırmalara, şehirlerin içerisinde insanların malına mülküne çökülmesine iktidarımızda fırsat vermedik. Yolların çevrildiğini, insanların bir şekilde dağa kaçırıldığı haberlerini çok duymuşuzdur. AK Parti iktidarlarından önceki Türkiye'nin bu karanlık savruluşuna Allah'ın izniyle bir daha Türkiye geri dönmeyecek, geri döndürülmeyecektir."