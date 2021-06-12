AKP'li Numan Kurtulmuş: Ne zaman imam hatipler kapatılırsa bakıyorsunuz darbeler olmuş

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, imam hatiplerin 'ÖNDER İmam Hatipliler Derneği' tarafından hazırlanan "İmam Hatip Neslinin Önderleri" kitabının, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Kurtulmuş, imam hatip okulları meselesinin sadece bir eğitim çalışması olmadığını ifade ederek "İmam hatip okulları, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden birisidir" dedi.

AKP'li Kurtulmuş şöyle dedi:

"Hemen hemen toplumun bütün kesimlerince Vefa'daki o ilkokulun bulunduğu alanda ilk imam hatip olduğu andan itibaren büyük bir destek verilmiştir, Anadolu'nun her tarafında verilmiştir. Dolayısıyla bu ciddi bir eğitim reformu, eğitimde devrim niteliğinde bir adımdır. Aynı zamanda Türkiye'de toplumsal olarak artık büyük kesimlerin katıldığı, işin içerisinde yer aldığı önemli bir müşterek projedir, toplumsal bir projedir."

Numan Kurtulmuş, imam hatiplerin Türkiye sosyolojisinin "yukarı doğru hareketlenmesini sağlayan müesseseler" olduğunu iddia ederek bu kurumların Türkiye'deki demokrasi tarihinin de göstergesi olduğunu öne sürdü. Kurtulmuş "Türkiye'de millet egemenliği ne zaman artmışsa ne zaman gelişmişse milletin siyasette söz söyleme gücü ne zaman artmışsa imam hatip okullarının önünün açıldığını görüyoruz" dedi.

Ayrıca imam hatiplerin kapatılmasının darbelere yol açtığını öne süren Kurtulmuş "Ne zaman bu okullar kapandıysa aslında bakıyorsunuz Türkiye'de ya darbeler olmuş ya da Türkiye'de millet iradesini yok sayan zihniyetler Türkiye'den almış başını gitmiş. 12 Mart'tan sonra, 12 Eylül'den sonra, 28 Şubat sürecinden sonra bu okulların önünün kesilmek istenmesinin sebepsiz olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'yi tepeden inme şekillendirmek isteyen, artık kendilerine göre bir şekilde adam etmek isteyen, toplumu dizayn etmek isteyenler toplumun yukarı doğru bu hareketliliğinden rahatsızlık duydukları için 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da bu okulların önünü kestiler" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Naif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, ilahiyatçı-yazar Mehmet Ali Sarı, eğitim gönüllüsü İlknur Görçin ile kitabı kaleme alan gazeteci-yazar Fatma Gülşen Koçak da programda konuşma yaptı.