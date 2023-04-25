Numan Kurtulmuş 'Kaybetmeye hazır mısınız?' sorusuna yanıt verdi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayın konuğu oldu Habertürk’ten Kübra Par'ın "Kaybetmeye hazır mısınız? Sandıkta yenilirseniz Türkiye demokratik bir olgunlukla bu geçiş sürecini tamamlayabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var, biz kefenlerimizi giydik, siyaset yaptık. Tarihsel bir hesaplaşmanın içine girmek istemem. 27 Mayıs, 28 Şubat, 27 Nisan'ın üstündeki örtüyü açtığınız zaman antidemokratik güçlerin kimler olduğu, Cumhuriyet mitinglerinde orduyu kimin göreve çağırdığı ayan beyan ortadadır" diyen Kurtulmuş, "Milletin üstünde bir tek söz söylemedik, bundan sonra da söylemeyiz. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, o karara saygılıyız" ifadesini kullandı.