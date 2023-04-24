İşte yandaş şirketin anket sonucu: '10 puan fark var' dediler

Anket şirketleri yakın oldukları siyasi partilerin oy oranlarını şişirirken, bunun en dikkat çekici örneklerinden biri AKP'ye yakınlığıyla bilinen Areda Survey adlı şirketten geldi.

Şirketin açıkladığı anket sonucuna göre Erdoğan yüzde 51,4'le seçimi ilk turda kazanırken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 41,8 olacağı iddia edildi. Öte yandan İnce'nin oy oranı 4,6, Sinan Oğan'ın ise 2,2 olarak açıklandı.

Yine şirketin iddiasına göre AKP'nin oy oranı yüzde 41,1, CHP'nin ise 25,4 oldu. Ankete göre HDP 10,1, MHP 8,8, İYİP ise 6,9 oy oranına sahip.