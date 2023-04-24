Demirtaş'tan 'Kılıçdaroğlu' yanıtı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halktv'nin sorularını yanıtladı.

Demirtaş "HDP, Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girme kararı aldı ve aday çıkarmayacağını açıkladı. Ancak partiden bugüne kadar imalarda bulunulsa bile resmi olarak 'adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur' ifadesi kullanılmadı. Sizce HDP neden bu konuda neden çekingen davranıyor?" sorusuna, "Çekingen davranmaktan çok, zamanlama konusu sanırım. Bayramdan sonra, desteklenecek adayın açıklanacağı duyuruldu zaten" yanıtını verdi.

Demirtaş, İsmail Küçükkaya'nın "Türk siyasetinin ve demokratik hayatının geleceğinde etkili/belirleyici olacak isimler arasında kendinizi görüyor musunuz? Bu manada başka hangi isimlerin etkili olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu ise, "Sevgili İsmail Küçükkaya, önemli olan benim gelecekte kendimi nerede gördüğüm değil. Halk kimi nerede görmek istiyorsa ona şans tanır, karar verici olan halktır. Bu anlamda halk kime görev verir, şans tanır bilemem ama kime artık şans tanımayacağını rahatlıkla söyleyebilirim: Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Doğu Perinçek, Önder Aksakal ve benzerlerine Türkiye’nin geleceğinde yer yok artık" şeklinde yanıtladı.