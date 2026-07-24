Nükleer anlaşmanın faturası kesildi: Trump'tan Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme şartı

Önceki gün ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandı.

Washington yönetiminin, ABD şirketlerinin Suudi Arabistan’ın nükleer enerji programına teknoloji, ekipman ve teknik destek sağlamasının önünü açacak anlaşmayı Kongre'ye sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir şart geldi:

"Anlaşma, Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı."

Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ve nükleer işbirliğini hedefleyen "123 Anlaşması"na ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında yapılan sivil nükleer anlaşma (malzeme zenginleştirmesi olmayacak) onaylanacak, ancak (bu durum) Suudi Arabistan'ın çok saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında sivil nükleer anlaşma kapsamında "malzeme zenginleştirmesi olmayacağını", İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) örneğinde olduğu gibi sadece askeri olmayan kullanımları içereceğini belirtti.

Beyaz Saray: Umarım Suudi Arabistan yakında anlaşmalara katılır

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılması beklenen anlaşmaya dair konuştu.

Leavitt, anlaşmaya dair "Suudi enerji anlaşması İbrahim Anlaşmaları'na bağlıdır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, nükleer anlaşmanın şartı konusunda Suudi liderle "henüz görüşmediğini" belirten Leavitt, "Umarım Suudi Arabistan yakında anlaşmalara katılır" dedi.

Leavitt, ABD-Suudi Arabistan anlaşmasının sonuçlandırılması için "çalışacaklarını" kaydetti.

Netanyahu: Ortadoğu'da barış için tarihi bir ileri sıçrama olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD ile Suudi Arabistan arasındaki sivil nükleer işbirliği anlaşmasına dair açıklama yayımladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, Trump'ın "sivil nükleer anlaşmasını Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmesi şartına bağlaması" memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump'ın da belirttiği gibi, Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılması Ortadoğu'da barış için tarihi bir ileri sıçrama olacaktır."

Neydi bu İbrahim Anlaşmaları?

ABD’nin arabuluculuğunda ilerleyen süreç kapsamında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile 2020’de İbrahim Anlaşmaları'nı imzaladı. Ardından Fas ve Sudan geldi. Fakat Sudan’da yaşanan iç savaş, bu normalleşmenin rafa kalkmasına neden oldu.

Anlaşmanın başlıca iddiası, "Ortadoğu'da barışı" sağlamaktı. Bu da İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle normalleşmesinden geçiyordu. Fakat -beklendiği üzere- barış sağlanamadı, İsrail "meşruiyet" kazandı.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında karşılıklı temsilcilikler açıldı, siyasetçiler ve patronlar resmi ziyaretlerde birbirlerini ağırladı. Ulaşım, güvenlik, turizm, enerji ama en önemlisi de ekonomi gibi alanlarda bir dizi yeni anlaşma imzalandı.

7 Ekim 2023 tarihinde Filistin Direnişi'nin sahneye çıkmasıyla, devamı gelmesi beklenen anlaşmalar sekteye uğradı.

Fakat ABD’li ve İsrailli yetkililer, diğer ülkelerle de anlaşmaya varılmasına dair istek ve beklentilerini sık sık dile getirdiler. Her ne kadar bu istek henüz gerçekleştirilemese de yeni anlaşmalar için çabalar sürüyor.

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün sıkça telaffuz edilirken, Suriye ve Lübnan da yapılan son müdahalelerin ardından hedef ülkeler arasına eklendi. İsrail’in istihbarat şefi Tzahi Hanegbi, geçtiğimiz yıl İbrahim Anlaşmaları’na yaptığı atıfla Suriye ve Lübnan'ı “başlıca adaylar” olarak tanımladı.

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