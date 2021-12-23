NOSAB İşçi Dayanışma Ağı kuruluyor!

26 Aralık Pazar günü sat 14.00'te Panayır Semt Evi'nde gerçekleşecek toplantıda NOSAB'daki fabrikaların pandemiyi nasıl geçirdiği, bu dönemim işçilere nasıl yansıdığı, metal grup toplu sözleşme sürecinde gelinen aşama ve hayat pahalılığının yanı sıra somut dayanışma ihtiyaçları da değerlendirilerek işçilerin birbirine omuz vermesinin yolları saptanacak.

Toplantı hazırlıklarını Bursa İşçi Gazetesi'ne değerlendiren 15 yıllık işçi Uğur, NOSAB’da çalışan işçilere şöyle seslendi:

“Bugüne kadar hep sustuk. Patronların sömürüsüne, işçi arkadaşlarımızın hukuksuz şekilde işten atılmasına, yoksulluğa, asgari yaşama ücretine, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına artık yeter demenin zamanı geldi.

Bize bu yoksulluğu reva görenlere verdiğimiz bir yanıttır NOSAB İşçi Dayanışma Ağı. Bizi sömüren patron sınıfına karşı yalnız olmadığımızın işareti, dayanışmanın sesidir. 26 Aralık’taki kuruluş toplantımıza seni de bekliyoruz. Bu köhnemiş patron saltanatını birlikte yeneceğiz!"