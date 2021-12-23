Metal işçileri Bursa ve İzmir'de zam teklifini protesto etti

Toplam 130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığında MESS’in yüzde 12 zam teklifine karşı metal işçilerinin direnişi devam ediyor.

Günlerdir Bursa’daki fabrikaların vardiya çıkışlarında yürüyüş ve açıklama yapan Türk Metal Sendikası, bugün de Kent Meydanı’nda bir miting düzenleyerek, Türkiye’de yaşanan bütün krizlere rağmen üretmeye devam eden işçilerin alın terinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı.

'İşçinin onurunu çiğnetmeyeceğiz'

Çok sayıda metal işçisinin katıldığı mitingde konuşan Türk Metal Sendikası Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik, “Bugün burada, Türkiye’nin yükünü çeken, kriz demeden, salgın demeden üreten, çalışan, alın teri döken metal işçileri var. Bugün burada, emekçiler, hakkını arayan, namuslu, cefakâr, vefakâr Türk Metal’liler var. Onlar; en zor, en imkânsız zamanlarda bile işlerine, işyerlerine sahip çıktılar. Onlar, herkesin salgından korkup evine kapandığı günlerde ölüme meydan okuyarak çalıştılar. Şimdi burada, haklı taleplerini bir kez daha haykırmak için buluştular” dedi.

Metal işçilerinin salgın sürecinde kimsenin sokağa çıkamadığı günlerde, en ağır işlerde ölümüne çalışanlar olduğunu hatırlatan Bilik, MESS sürecinden de bahsetti. Görüşmelerin başladığı 12 Ekim’de masaya koydukları taslakta yüzde 29,57 zam talep etmelerine rağmen, MESS’in yüzde 12’lik teklifte bulunmasını eleştiren Bilik, masaya koydukları taslağın onurları olduğunu ve onurlarını kimseye çiğnetmeyeceklerini söyledi.

'Alanda kora kor mücadele etmesini de iyi biliriz'

MESS’le yalnızca zam oranı konusunda değil, çalışma hayatına ilişkin konularda da anlaşmazlık yaşandığını ifade eden Bilik, esnek çalışma, deneme süresi, kıstalyevm gibi artık geride kaldığını düşündükleri birçok uygulamanın, teklif adı altında yeniden masaya getirildiğini söyledi. Sürecin bu şekilde ilerlemesi nedeniyle masadan kalktıklarını dile getiren Bilik, “Şimdi herkes bilsin ki biz masaya oturup müzakere etmesini de alana çıkıp kora kor mücadele etmesini de iyi biliriz. Kimse bizi test etmeye kalkmasın. Kimse bizi denemeye kalkmasın. Kim gelirse gelsin, alayına hodri meydan” dedi.

İkinci aşamada arabuluculuk sürecinde de beklediklerini alamadıklarını ve ilerleyen sürecin de olumsuz geçeceğinin göründüğünü söyleyen Bilik, yasal sürecin bitmesini beklerken vakit kaybetmediklerini ve hem MESS Genel Merkezi hem de temsilcilikler önünde protesto düzenlediklerini, hafta başından beri de mesaileri kaldırdıklarını ifade etti. (ANKA)

İzmir'de eylem

Türk Metal Sendikası işçileri, İzmir'de de bir araya gelerek toplu sözleşme imzalanmaması üzerine eylem yaptı.