Nobel Tıp Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün bu yılki kazananları David Julius ve Ardem Patapoutian oldu.

Julius ve Patapoutian, sıcaklık ve temas reseptörlerini keşfine ilişkin çalışmalar yürütüyordu.

Nobel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "Sıcaklığı, soğukluğu ve teması hissetme yetimiz, dünyayla etkileşimimizi belirleyen ve hayatta kalmamızda önemli olan bir unsur. Günlük hayatımızda bu hisleri kanıksamış durumdayız, ama sıcaklığı ve baskıyı algılamamızı sağlayan sinir uyarıları nasıl işliyor? Bu sorunun cevabı bu yılki Nobel Ödülü sahipleri tarafından cevaplandı" denildi.

David Julius, çalışmasında kırmızı biberden elde edilen kapsaisin maddesinden faydalanarak, sıcaklığa tepki veren derinin sinir hatlarının sensörünü tespit etmişti. Ardem Patapoutian'sa baskıya hassas olan hücreler yoluyla, deride ve iç organlarda bulunan mekanik uyarıcılara tepki veren yeni sensör sınıfını keşfetmişti.