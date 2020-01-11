Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı

ABD Başkanı Trump, 2019 Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2019’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verilen Nobel Barış Ödülü’nü kendisinin hak ettiğini savundu.

BBC'de yer alan habere göre, Ohio’nun Toledo kentinde bir seçim mitinginde konuşan Trump, ödülü alan Ali için “Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama sonra duydum ki, o ülkenin lideri, ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor” yorumunda bulundu.

Nobel Barış Ödülü, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları gerekçesiyle 43 yaşındaki Etiyopya Başbakanı Ali’ye verilmişti.