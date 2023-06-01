Nissan CEO'sunu 'kutu içinde' Lübnan'a kaçıran Türk pilotlar beraat etti

Japonya’da 'görevi kötüye kullanma' suçlanan yargılanan ve kefaletle serbest bırakılan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn 2019 yılında ‘müzik aletleri kutusu’ içinde İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ghosn’u taşıyan uçak firmasının eski ticaret müdürü Okan Kösemen ile 4 pilot hakkında dava açtı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’i 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı.

HalkTV'de yer alan habere göre sanık avukatları karara itiraz etti, dosya istinaf mahkemesine gitti. Dosyayı inceleyen mahkeme Carlos Ghosn’un Fransa, Brezilya ve Lübnan pasaportlarına sahip olduğunu, olay tarihinde ise özel uçakla İstanbul’a gelip buradan Lübnan’a geçtiğini aktardı. Ghosn’un transit yolcu olup olmadığının, transit yolcular ile ilgili prosedürün ne olduğunun, şahsın yasal olmayan şartlarda ülkeye sokulduğuna dair delillerin açıklanarak gösterilmesini istedi. Bu gerekçeyle hükmü bozdu.

Beraat kararı kesinleşti

Dosya yeniden Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Yeniden yargılama yapan mahkeme heyeti sanıklar Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açıldığını belirterek sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ve bu haliyle sanığın mevcut eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığını aktararak beraat kararı verdi. Beraat kararı kesinleşti.