Nisan ayında en az 21 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri verilerinin yer aldığı 2023 Nisan Ayı Raporu’nu bugün yayınladı. Rapora göre, Nisan’da 21 kadın cinayeti işlendi, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 21 kadından 5’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 2’si ekonomik gerekçelerle, biri gürültüden kaynaklı kavga bahanesiyle, biri arazi anlaşmazlığı öne sürülerek öldürüldü. 12 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların yüzde 43’ü eşleri tarafından öldürüldü

Nisan ayında kadınların yüzde 43’ü eşleri tarafından öldürüldü. Öldürülen 21 kadının 9’u eşi, biri eski eşi, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 3’ü oğlu, 3’ü tanıdığı biri, biri de babası tarafından katledildi.

Kadınların yüzde 52’si evlerinde katledildi

Öldürülen kadınların 11’i evinde, 5’i sokakta, biri arabada, biri iş yerinde, biri ahırda, bir çadırda katledildi. Rakamlar öldürülen kadınların yüzde 52’si evlerinde katledildiğini ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 67’si kesici aletler ile öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletlerle, biri boğularak hayattan koparıldı.