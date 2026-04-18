Nilüfer Belediyesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi daha tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 35 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Bozbey tutuklandı

Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Nisan'da N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Dijital materyal incelemesi sonucu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklu sayısı 38 oldu

Adliyeye sevk edilen N.R, S.Ç. ve İ.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 38 oldu. Yurtdışında bulunan Ş.G. ile T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Ne olmuştu?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının "inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları" belirtilmişti.

31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda kişinin de aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 kişi 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi iddialardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Hakimlik ayrıca Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Başsavcılık adli kontrolle salıverilen 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine 7 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılan 5 kişi daha tutuklanmıştı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 35'e yükselmişti.

Yurtdışında bulunan Ş.G. ile T.K'nin de gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.