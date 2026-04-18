Geliyorum diyen yeni saldırı dalgası: İstanbul’daki son iki CHP operasyonu neden önemli?

AKP iktidarı uzun süredir yaşadığı krizi aşmak üzere bir yandan Amerikancılığın gazına basıyor bir yandan da içerde DEM ile yürütülen çözüm sürecinin yanına CHP’yi paralize eden operasyonları ekliyordu.

Ülkede giderek derinleşen yoksulluk tartışmalarının önüne bu hamlelerle geçmeye çalışan AKP, şimdi yeni bir saldırı dalgasını başlatacağının sinyallerini veriyor.

Altı ay önce ilk işaret gelmişti

“Bugün İstanbul'da yapılan bir başsavcı ataması sosyal medyada dikkat çeken bir mesaj furyasına yol açtı. Atanan ismin Akın Gürlek'in en yakınındaki isimlerden biri olması, yeni operasyon hazırlığı iddialarını gündeme getirdi” demiştik bundan 6 ay önce.

Akın Gürlek’in vekili Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmiş, Gürlek’in İBB ve İstanbul’un Avrupa yakasındaki operasyonlarını yöneten isim, Anadolu Yakası'nın başına geçirilmişti.

Bu adımın ardından AKP’nin İBB dosyasının yanına CHP’nin Anadolu Yakası’ndaki belediyelerinin ekleneceği iddiası ortalığı kaplamıştı.

Bu iddianın arkasını dolduran iki şey vardı. Birisi Akın Gürlek’in en yakındaki isim olması, diğeri ise sosyal medyada yayılan ilginç mesajlardı:

“İstanbul’da bugün havalar bir başka güzel”, “İstanbul’a güneş doğdu”, “Bugün İstanbul yargı camiası için tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor”, “Hukuk emin ellerde”, “Böyle bir dönemde Ateş'ten gömleği giyen yeni savcılarımıza başarılar dileriz.”

Bir savcı atamasının sosyal medyada böyle bir coşkuyla karşılanması pek nadirdi, onu da yaşadık.

Operasyonları geciktiren terfi

Beklenen şey, Gürlek’in Avrupa Yakası adımlarının Anadolu Yakası’na hızla taşınmasıydı ancak Gürlek bir anda Adalet Bakanlığı’na terfi edilince, Dönmez, Gürlek’in koltuğuna geçti.

Bu geçiş süreci dolayısıyla operasyonların geciktiği ifade edilirken, önce Üsküdar ardından da bugün Ataşehir’e dönük operasyonlar, yeni saldırı dalgasının başladığının işareti oldu.

Şu anda hukuksuz şekilde cezaevinde tutulan gazeteci Alican Uludağ, Dönmez ataması sonrası Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar gibi CHP’li belediyelere yönelik bir operasyonun yakın olduğunu dile getiriyordu.

Bugün ise o adımın atılmaya başlandığına şahitlik ediyoruz.

Tek saldırı dalgası bu olmayacak

Beklenen şey İstanbul’daki Kartal, Kadıköy, Sancaktepe, Atalar ve Kartal’a dönük de bir operasyon için düğmeye basılması.

Ancak AKP iktidarının CHP’ye yönelik tek operasyonun belediyelerle sınırlı kalmayacağı ortada.

Uzun süredir CHP yönetiminin tepesinde sallanan mutlak butlan sopası, AKP iktidarı tarafından çok uzak olmayan bir gelecekte kullanılacak gibi görünüyor.

Konuya ilişkin soL’da ayrıntılı bir haber yapmış, tehlikenin büyüdüğüne işaret etmiştik.

Bir süredir hem Fatih Altaylı gibi isimler hem de doğrudan AKP’li kalemler, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının kesinleştiğine dönük yazılar yazmaya başladı.

soL Haber, AKP iktidarının yargı operasyonlarının arka planını yazmaya devam ediyor. soL'un bu haberlerine güç vermek için okurlarımızı abone olmaya çağırıyoruz.

Neden önemli?

AKP iktidarının seçme ve seçilme hakkını hedef alan saldırıları ve yargıyı bir sopa gibi kullanması başlı başına önemli.

Bu saldırı dalgasına karşı CHP yönetimi merkezli yürütülen mücadelenin soluğunun kesildiği, yer yer etiksiz hale geldiği görülüyor. İlçe mitinglerine CHP tabanı büyük bir enerjiyle başlamış ancak zaman içinde eylemler parti örgütleriyle sınırlanmaya, heyecan yitirmeye başlamıştı.

Bunu yanı sıra AKP ile mücadele sadece sandığa, ara seçime ve erken seçim gündemine sıkışınca, AKP bu tabloyu da kolaylıkla yönetmeyi başardı.

Gelinen noktada AKP’nin yargı operasyonu ve saldırılarının karşısına örgütlü bir halk tepkisi çıkmadığı oranda AKP yoluna yeni saldırılarla devam edecek gibi görünüyor. Bu tabloyu tersine çevirecek şey, halkın AKP’yi yaratan düzene karşı ayağa kalkma iradesi gösterebilmesinde saklı.