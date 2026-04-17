‘Saray'daki danışman ve Adalet Bakanlığı CHP'ye mutlak butlan için ortak çalışıyor' iddiası

AKP iktidarı, CHP’ye yönelik mutlak butlan sopasını sallamaya devam ediyor.

soL’da AKP’nin mutlak butlan kararını uygulama kararı aldığını ancak olası sonuçlara dair endişelerin somut adım atılmasını şimdilik engellendiğini yazmıştık.

Bugün Nefes gazetesinden Nuray Babacan, geçtiğimiz yıl mutlak butlan kararının engellesi için atılan adımları “Geçen yıl 19 Mart tarihli İBB darbesi sonrası yine gündeme gelen, mahkeme tarafından CHP hakkında ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağına dair iddiaların ardından kimlerin saraya gidip ‘aman sakın’ dediği ve müdahale ettiği biliniyor” ifadeleriyle aktarırken, son duruma dair ise şunları dile getirdi:

“Şimdi partide benzer bir hareketlenme yaşandığı görülüyor. Bu isimlerin, böylesine bir kararın başta ekonomi olmak üzere hem seçmen hem demokrasi hem dış politika üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri konusundaki girişimleri etkili olursa sonuçları görülecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir hukukçu danışmanın ‘mutlak butlan’ konusunda çalışma yaptığı iddiaları da konuşuluyor. Desteğin de Adalet Bakanlığı’ndan verildiği öne sürülüyor.”

AKP’nin doğrudan görevlendirmeyle kararı hazırlanması ve bu süreçte Adalet Bakanlığı’ndan destek alması son derece dikkat çekici.

Babacan’ın bu yazısıyla aynı gün, yandaş Sabah gazetesinden Mahmut Övür de butlan kararının kesinleştiğini ima etti ve bu nedenle Ekrem İmamoğlu ekibinin "Ekim Partisi" için kuruluş hazırlığında olduğunu iddia etti:

“CHP'yi bırakmayız" sözlerine bakmayın, onlar da bu sürecin 'mutlak butlan' veya başka bir kararla biteceğinin farkında. Özellikle İmamoğlu'na yakın isimler, daha fazla yıpranmadan yeni parti ve yeni gündemle siyasette var olabilecekleri hesabı yapıyor.

Övür, uzun süredir İmamoğlu ekibinin yeni bir parti hazırlığında olduğunu iddia ediyordu ancak bugünkü yazısında kullandığı ifadeler, yandaş basının artık mutlak butlan kararına kesin gözüyle baktığını göstermesi açısından da önemli.

soL, AKP iktidarının muhalefete yönelik hazırladığı sopaları ifşa etmeye, bu saldırıların arka planını yazmaya devam ediyor. soL'un bu haberlerine destek vermek için tüm okurlarımızı abone olmaya davet ediyoruz.

Neler oluyor?

AKP iktidarı giderek artan yoksulluk gündeminde sürekli olarak muhaliflere yönelik hamle yaparak ve CHP'yi paralize ederek kendine alan açmayı hedefledi.

Bunda kısmen başarılı olan iktidar, mutlak butlan kararını ise şu ana kadar CHP'yi paralize etmeye yarayan bir sopa olarak kullandı.

Mutlak butlanın bir tehdit olmaktan çıkıp uygulamaya konulması ihtimali güçlense de toplumsal tepkinin iktidarı zora sokacak kadar büyüme riski, bu adımın önündeki en büyük engel olarak duruyor.