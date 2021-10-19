Nikaragua'dan içişlerine müdahale girişimine tepki

Nikaragua Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS), "ülkedeki durum" hakkında toplantı yapacağını duyurması üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, OAS tarafından düzenlenen toplantının bir ülkenin içişlerine karışma faaliyeti olduğu ve bunun ülkenin ulusal egemenliğini tehdit niteliği taşıdığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Hukukumuz ve toplumsal normlarımız çerçevesinde yaşama hakları bulunan Nikaragua halkının egemenlik haklarının tartışılması ve yargılanmasını kabul etmiyoruz. Yurttaşlarımız için, diğer devlet ve devletlerin halkların kendi kaderini tayin hakkı ve diğer ülkelerin başka ülkelerin içişlerine karışmaması prensibini açık şekilde ihlal etmesi kabul edilemez. Her şeyden önce başka bir özgür halkın yargılanmasını reddediyoruz" denildi. Bu gayrimeşru toplantıyı baştan reddediyor ve bu toplantıya katılmıyoruz" denildi.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde ülke anayasasına saygı duyulması ve anayasanın güvence altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Nikaragua'nın içişlerine karışılması ve bu hakların çiğnenmesine ilişkin herhangi bir yabancı girişim, halkın hayatını hedef alan bir girişimdir. Tüm Nikaragualılar bu hakları korumalı ve savunmalı" ifadeleri yer aldı.

OAS, 7 Kasım'da genel seçimlerin gerçekleşeceği Nikaragua'da "demokratik model"in sorgulandığı tartışmalar başlatmıştı.