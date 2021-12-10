Nikaragua, Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesti, Çin'le ilişkileri yeniden başlattı

Nikaragua Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini ve Çin makamlarını tek meşru hükümet olarak tanıdığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan bir bildiride, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, Çin topraklarının tamamının tek meşru temsilcisidir, Tayvan ise Çin topraklarının devredilemez bir parçasıdır." dedi.

Kısa bir süre sonra, Çin Merkez Televizyonu, Pekin ve Managua'nın diplomatik ilişkilere devam ettiğini bildirdi.

Tayvan'sa Nikaragua ile tüm işbirliği programlarını derhal sonlandırdığını, Managua'daki büyükelçiliğini kapattığını ve tüm teknik personelini ülkeden çekeceğini duyurdu.

ABD, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki hükümetin "halkının iradesini yansıtmadığını" ve Latin Amerika ulusunun kararlı bir ortağı kaybedeceğini söyleyerek hareketi kınadı.